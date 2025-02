Andrea Costa, a volte ritornano: riecco Vecchi in panchina

Da un ex fortitudino a un ex virtussino, ma sempre di Bologna parliamo. Si, perché sarà il cavallo di ritorno Federico Vecchi (in biancorosso dal 2011 al 2014) il nuovo capo allenatore dell’Andrea Costa, che dovrebbe ufficializzare oggi l’accordo con il 49enne bolognese.

Ieri in tarda mattinata, dopo aver parlato alla squadra, l’amministratore delegato Christian Pavani e il digi Sofia Conti hanno incontrato Vecchi, trovandosi in totale sintonia su tutto.

