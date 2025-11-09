Podismo, lo spettacolo della Maratona Ravenna Città d’Arte - Gallery e Video

Uno spettacolo che si rinnova. La Maratona Ravenna Città d’Arte 2025 ha pacificamente invaso la città. Fotogallery e video di Massimo Fiorentini

Il weekend della Maratona di Ravenna ha polverizzato tutti i risultati precedenti. Già da diverse settimane i dati di iscrizione e affluenza preannunciavano nuovi record e le aspettative sono state tutte confermate, con questa edizione 2025 che ha finalmente cancellato i numeri del 2019, fino ad oggi l’annata che aveva fatto registrare il maggior numero di partecipanti complessivi all’evento.

Oltre 50mila presenze all’Expo Marathon Village

Il grande weekend della Maratona si è aperto venerdì con l’Expo Marathon Village al Pala De André che, alla fine dei tre giorni, ha registrato oltre 50mila presenze. Ma i dati incredibili sono stati quelli di sabato e domenica, a conferma di una manifestazione entrata e consolidatasi nel cuore dei ravennati e come punto di riferimento per runner da tutto il mondo.

Sabato da record: quasi 5mila alla Family Run

Già sabato sono arrivati i grandi numeri, a partire dalla Family Run per i bambini delle scuole e le famiglie, conclusa con ben 4.925 partecipanti che hanno colorato e affollato il breve percorso nell’area esterna del Pala De André. Successivamente si sono riversati negli spazi del Festival dello Sport, iniziativa in collaborazione con CSI e UISP che per questa prima edizione è andata ben oltre le previsioni.

Il tutto è stato preceduto dalla novità della Shake Out Run, corsa leggera e non competitiva su una piccola parte del percorso delle gare della domenica, pensata per sciogliere i muscoli e scaricare la tensione pre-gara. Hanno partecipato 164 atleti, fra cui diversi stranieri.

Dopo la Family Run, l’abbaiare gioioso di 320 cani al fianco di 800 accompagnatori per la Dogs & Run.

I risultati delle gare