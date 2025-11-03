La morte dello zio di Laura Pausini, il sindaco di Bologna: “La Polizia Locale sulle tracce del pirata”

Solarolo
  • 03 novembre 2025
Il sindaco di Bologna Matteo Lepore
Dopo la tragica scomparsa di Ettore Pausini, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha espresso il cordoglio della città. Il 78enne Pausini, zio della cantante Laura, è stato investito e ucciso domenica da un’auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Bologna, città in cui viveva. È ancora caccia all’automobilista che lo ha investito ed è scappato senza prestare soccorso mentre si trovava sulla sua bicicletta in via degli Stradelli Guelfi, alla periferia est della città. “Esprimo la mia vicinanza e cordoglio - ha detto Lepore - alla famiglia di Ettore Pausini, il ciclista investito e ucciso ieri sugli stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Un fatto grave che colpisce la nostra comunità e sul quale, in queste ore, la Polizia Locale sta mettendo il massimo impegno per individuare la persona al volante dell’auto”.

