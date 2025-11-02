Dramma per Laura Pausini: lo zio Ettore investito e ucciso da un’auto pirata mentre era in bici nel Bolognese

Solarolo
  • 02 novembre 2025
Dramma per Laura Pausini: lo zio Ettore investito e ucciso da un’auto pirata mentre era in bici nel Bolognese

Tragedia nella tragedia per Laura Pausini che nella tarda mattinata di oggi ha perso lo zio Ettore, 78 anni, vittima di un pirata della strada. L’uomo, ex barbiere che viveva nel Bolognese ma che era anche un paroliere e un compositore (ha scritto canzoni per molti artisti enel 2021 ha anche pubblicato un album da solista), è lo zio di Laura Pausini ed è stato investito poco prima delle 13.30 mentre si trovava in sella alla sua bicicletta lungo gli Stradelli Guelfi. Vano ogni soccorso. Polizia locale e carabinieri stanno dando la caccia al conducente.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui