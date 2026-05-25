Manifattura emiliano-romagnola: tecnologia in crescita, incentivi nel mirino

Le imprese dell’Emilia-Romagna continuano a essere uno dei motori più dinamici della manifattura italiana, e i dati più recenti dell’Osservatorio Industria 4.0 confermano che la regione ha imboccato con decisione la strada della trasformazione digitale. Tecnologie connesse, automazione, software gestionali e nuovi modelli di produzione sono ormai parte del lavoro quotidiano di una quota sempre più ampia di aziende, anche se non senza resistenze e segnali di affanno.

Secondo l’ osservatorio promosso da Intesa Sanpaolo , la maggioranza delle imprese emiliano-romagnole ha già introdotto almeno una tecnologia 4.0 nei propri processi, con punte significative nella manifattura avanzata e nella meccanica strumentale. Cresce il numero di realtà che adottano sistemi di interconnessione tra macchine, raccolta dati in tempo reale e soluzioni di manutenzione predittiva. La fotografia della regione è quella di un tessuto produttivo che investe e si aggiorna, lavorando insieme a fornitori tecnologici, università e centri di competenza.

Il quadro presenta però zone d’ombra, come rivela un altro studio. I rilevamenti dell’osservatorio Mecspe raccontano che oltre la metà delle imprese del territorio considera insufficienti gli strumenti pubblici a disposizione, mentre i nuovi dazi internazionali pesano sulle scelte di investimento. La preoccupazione è concreta: continuare a spingere su robotica, software e nuove linee produttive richiede capitali, e chi opera in mercati esteri sente la pressione di un contesto sempre più volatile. Tre imprese su quattro dichiarano comunque di essere in linea con gli obiettivi della trasformazione digitale, ma il rischio è che senza un sostegno costante il distacco fra chi ha già investito e chi è rimasto indietro continui ad allargarsi.

Sul campo, però, i casi virtuosi non mancano. Storie come quella delle imprese ravennati che lavorano nell’offshore mostrano cosa significa applicare logiche 4.0 e 5.0 a settori storicamente legati alla meccanica pesante. Investimenti in interconnessione, capacità progettuale, percorsi di digitalizzazione organizzativa diffusi a tutta la struttura aziendale: la modernizzazione si traduce in maggiore competitività sui mercati internazionali e in una qualità del lavoro che resta il vero biglietto da visita del distretto manifatturiero romagnolo.

Il segnale è simile in altri comparti: l’industria metallurgica regionale ha ritrovato negli ultimi anni una traiettoria solida, e il filo conduttore è quasi sempre la disponibilità di tecnologie produttive evolute. In questo contesto pesa molto la possibilità di accedere alle agevolazioni per i beni strumentali , ormai imprescindibili per chi vuole rinnovare macchinari, linee produttive e infrastrutture digitali senza compromettere la solidità finanziaria. Le aziende che le utilizzano in modo strutturato riescono a programmare investimenti pluriennali con maggiore tranquillità.

Il messaggio che arriva dal territorio è chiaro: l’industria emiliano-romagnola conosce la strada della trasformazione digitale, ma chiede certezze. Più che incentivi una tantum, servono cornici stabili che accompagnino la pianificazione, perché i progetti tecnologici hanno tempi di realizzazione lunghi e benefici che si misurano nell’arco di anni. La direzione è tracciata, e la velocità del passaggio dipenderà soprattutto dalla qualità del sostegno pubblico e privato.