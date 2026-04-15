Ravenna. Dalle navi ai giganti dell’eolico, la F.lli Righini: l’anello verde dell’offshore

Da 75 anni, affacciati sul porto di Ravenna, la F.lli Righini ha percorso da protagonista la storia della meccanica applicata al settore offshore. Cominciarono Davide e Vincenzo nel 1951, proseguirono i figli Renzo ed Ernesto, ora la terza generazione con Renzo amministratore e Caterina con Rodolfo a condurre un’impresa sempre famigliare nella composizione societaria. «A finanziarla - racconta Caterina Righini, commercial and financial manager - ci hanno pensato gli utili e ovviamente in alcuni casi il sistema del credito; non c’è mai stata volontà o necessità di allargare la compagine sociale oltre la famiglia. Ci inorgoglisce questo aspetto, certamente ereditato. Dopo esperienze altrove, per me è stata forte l’attrazione verso l’azienda, oltre alla responsabilità di portarla avanti e contribuire a proiettarla nel futuro».