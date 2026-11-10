Le posizioni di lavoro a distanza più popolari in Italia

Un programmatore vive a Palermo, ma l'azienda per cui lavora ha sede a Milano. Non deve prendere un treno né trasferirsi: gli basta accendere il computer.

Lavorare da casa, però, richiede qualche accorgimento. Bisogna accedere ai sistemi aziendali, condividere documenti con i colleghi e tenere sotto controllo le credenziali. Un gestore password , ad esempio, permette di conservarle senza doverle annotare o inviare tramite messaggi.

Ma quali sono i lavori che si prestano maggiormente a questa modalità? Le possibilità vanno ben oltre il settore informatico, anche se non tutte garantiscono la stessa libertà.

Sviluppo software e cybersicurezza: quali attività si possono gestire da remoto?

Tra una modifica al codice e la verifica di un programma, uno sviluppatore può trascorrere buona parte della giornata lavorando in autonomia. La presenza in ufficio, in molti casi, non è indispensabile. Per gli incarichi più complessi, invece, il confronto con il team resta importante.

Le opportunità non mancano nemmeno fuori dall'Italia, soprattutto per chi conosce Python o JavaScript. A fare la differenza, però, è spesso l'esperienza maturata con le tecnologie richieste dalle aziende. Non basta, insomma, saper programmare per essere adatti a qualsiasi posizione.

Nella cybersicurezza la situazione cambia un po'. Gran parte delle analisi delle vulnerabilità può essere svolta a distanza. Quando però bisogna intervenire su sistemi protetti, potrebbe essere necessario raggiungere fisicamente la sede.

Intelligenza artificiale: quali lavori si possono svolgere da remoto?

L' intelligenza artificiale interessa ormai anche realtà più piccole, che cercano professionisti capaci di introdurre queste tecnologie nelle attività quotidiane. Anche imprese più piccole stanno cercando di sfruttarla per velocizzare operazioni che, fino a poco tempo fa, richiedevano parecchie ore di lavoro.

Da qui l'interesse per figure come i Data Scientist, che analizzano le informazioni raccolte dalle aziende per individuare tendenze utili. Gli specialisti di Machine Learning, invece, sviluppano modelli capaci di apprendere dai dati.

Il luogo di lavoro passa spesso in secondo piano. Servono però solide conoscenze tecniche, soprattutto quando bisogna interpretare risultati complessi o costruire soluzioni adatte alle esigenze di un'impresa.

SEO, copywriting e social media: il marketing si fa anche da remoto

Un sito può essere ben realizzato e avere comunque pochi visitatori. È qui che entra in gioco lo specialista SEO, incaricato di migliorarne la visibilità sui motori di ricerca.

I copywriter si occupano dei testi, dalle pagine web alle campagne pubblicitarie. Sui social, invece, lavorano professionisti che preparano contenuti e seguono l'andamento delle pubblicazioni.

Per queste attività non è indispensabile incontrare ogni giorno il cliente. Un freelance può collaborare con un'impresa di Torino e, poche ore dopo, dedicarsi a un progetto commissionato da Napoli.

Rimane il problema delle consegne. Lavorare dal soggiorno di casa non rende meno urgente una campagna che deve partire il mattino seguente.

Project Manager: gestire un progetto senza incontrare i colleghi

Immaginiamo un gruppo di lavoro con persone distribuite tra Roma e Milano. Ognuno ha i propri incarichi, ma basta un ritardo per rallentare anche gli altri.

Il Project Manager deve evitare che questo accada, organizzando le attività e verificando che il progetto proceda secondo i tempi stabiliti.

Può farlo attraverso piattaforme collaborative e metodologie come Scrum o Kanban, particolarmente diffuse nel settore tecnologico.

Gli strumenti aiutano, certo. Ma quando qualcuno incontra una difficoltà, comunicarla subito resta essenziale.

Insegnare online: dalle lingue alle ripetizioni scolastiche

Per seguire una lezione privata di inglese non occorre più abitare vicino all'insegnante. Una videochiamata permette di collegarsi anche da città diverse, con orari concordati in base alle rispettive disponibilità.

Funziona così anche per molte ripetizioni scolastiche e per i corsi dedicati alle competenze digitali.

C'è comunque una differenza rispetto all'aula. Attraverso uno schermo può essere più difficile accorgersi che uno studente non ha capito. Per questo chi insegna online deve saper adattare le spiegazioni e trovare modi efficaci per mantenere viva l'attenzione.

Assistente virtuale: un'alternativa per chi non sa programmare

Non serve essere esperti di informatica per lavorare a distanza. Molti professionisti, ad esempio, affidano parte delle incombenze quotidiane a un assistente virtuale.

C'è chi ha bisogno di qualcuno che organizzi gli appuntamenti e chi preferisce delegare la gestione delle email. In altre situazioni il lavoro comprende anche l'assistenza ai clienti.

La vera difficoltà arriva quando le richieste si accumulano. Bisogna capire cosa affrontare subito e cosa può aspettare, senza perdere di vista le scadenze.

Lavoro flessibile: cosa cercano davvero aziende e candidati?

La flessibilità interessa entrambe le parti, anche se con priorità differenti.

Secondo un'indagine internazionale di Indeed e YouGov, l'87% delle aziende intervistate la considera importante per i propri obiettivi. Tra chi cerca lavoro, invece, la percentuale si ferma al 64%.

In Italia il 28% dei candidati mostra interesse per modalità lavorative flessibili, contro una media internazionale del 21%.

Questi dati non riguardano esclusivamente il lavoro a distanza . Avere libertà sugli orari, infatti, non significa necessariamente poter evitare l'ufficio.

Come trovare il lavoro da remoto giusto nel 2026?

La prima cosa da controllare è l'annuncio. Alcune offerte prevedono un impiego completamente da remoto, altre richiedono di presentarsi in sede durante la settimana. E non sempre è consentito lavorare dall'estero.

Conviene poi considerare quanto si è abituati a organizzare autonomamente le proprie giornate. Senza colleghi nella stanza accanto, rispettare le consegne e segnalare eventuali problemi diventa ancora più importante.

Infine, non bisogna lasciarsi convincere soltanto dalla possibilità di restare a casa. Stipendio e condizioni contrattuali contano quanto la flessibilità. Risparmiare tempo negli spostamenti è un vantaggio, ma non dovrebbe essere l'unico motivo per accettare un'offerta.