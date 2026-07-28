Jacopo Setti: innovazione, intelligenza artificiale e futuro del packaging in Bombonette S.p.A.

L'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il settore del packaging, offrendo alle aziende strumenti sempre più evoluti per progettare, sviluppare e ottimizzare prodotti e processi. Dalla generazione di concept grafici fino al controllo qualità, le nuove tecnologie consentono di migliorare efficienza, precisione e rapidità in tutte le fasi dello sviluppo del packaging.

Per Jacopo Setti, responsabile dell'area commerciale e business development presso Bombonette S.p.A., il vero vantaggio competitivo nasce però dall'integrazione tra innovazione tecnologica e competenze professionali. L'intelligenza artificiale rappresenta infatti un acceleratore di processi, ma il valore di un progetto continua a dipendere dall'esperienza delle persone che lo realizzano.

Jacopo Setti: il valore dell'esperienza nell'evoluzione del packaging

Negli ultimi anni il packaging ha assunto un ruolo sempre più strategico. Oggi una confezione non deve soltanto contenere e proteggere un prodotto, ma anche valorizzare il brand, comunicare efficacemente con il consumatore, ottimizzare la logistica e rispondere ai requisiti di sostenibilità richiesti dal mercato.

Secondo Jacopo Setti, affrontare questa evoluzione significa mettere in relazione competenze molto diverse tra loro: progettazione tecnica, design, grafica, scelta dei materiali, processi produttivi, marketing e sviluppo commerciale. È proprio questa visione multidisciplinare che permette di realizzare soluzioni di packaging realmente efficaci.

In Bombonette S.p.A. questo approccio rappresenta uno dei principali punti di forza dell'azienda, che da anni investe nella crescita delle competenze interne e nell'innovazione continua.

Come l'intelligenza artificiale sta cambiando la progettazione del packaging

L'AI sta introducendo strumenti estremamente utili in numerose attività legate allo sviluppo del packaging.

Oggi è possibile generare rapidamente proposte creative, simulare differenti soluzioni progettuali e verificare virtualmente il comportamento di una confezione ancora prima della realizzazione dei prototipi fisici. Questo permette di ridurre tempi di sviluppo, limitare gli errori e accelerare il processo decisionale.

L'intelligenza artificiale rappresenta inoltre oggi un abilitatore trasversale dell'intera value chain aziendale. Dalla gestione delle richieste commerciali e dall'analisi delle esigenze del cliente, fino alla progettazione, alla pianificazione degli acquisti, alla gestione della produzione e all'ottimizzazione della logistica, l'AI consente di automatizzare attività, supportare le decisioni e valorizzare i dati in ogni fase del processo. Questo approccio permette alle imprese di aumentare efficienza, qualità e capacità di previsione, migliorando al tempo stesso la reattività dell'organizzazione e la competitività sul mercato.

Per aziende orientate all'innovazione come Bombonette S.p.A., queste tecnologie rappresentano un'opportunità concreta per migliorare ulteriormente qualità, efficienza e competitività.

Perché il know-how umano continua a fare la differenza

Nonostante i grandi progressi dell'intelligenza artificiale, la progettazione del packaging resta un'attività nella quale l'esperienza umana è determinante.

Ogni progetto deve confrontarsi con numerosi aspetti tecnici: caratteristiche dei materiali, tecnologie di stampa, sistemi di fustellatura, processi di assemblaggio, sostenibilità economica, requisiti logistici e necessità specifiche del cliente.

Una proposta elaborata dall'AI può essere creativa e visivamente efficace, ma senza una corretta valutazione tecnica rischia di non essere realizzabile oppure di risultare poco efficiente dal punto di vista industriale.

Come sottolinea Jacopo Setti, è proprio la capacità di interpretare le esigenze del cliente e trasformarle in un progetto concreto a rappresentare il vero elemento distintivo nel settore del packaging.

Bombonette S.p.A.: innovazione e competenze per lo sviluppo del packaging

Bombonette S.p.A. interpreta la trasformazione digitale come un'opportunità per migliorare costantemente il proprio modo di progettare e sviluppare soluzioni di packaging personalizzato.

L'azienda ha costruito negli anni un ufficio tecnico e grafico multidisciplinare nel quale progettisti, designer e specialisti collaborano quotidianamente per integrare strumenti digitali avanzati con una profonda conoscenza dei processi produttivi.

Questa organizzazione consente di sviluppare soluzioni su misura, ridurre i tempi di progettazione e garantire elevati standard qualitativi in ogni fase del lavoro.

Anche dal punto di vista commerciale, Jacopo Setti contribuisce a promuovere una cultura dell'innovazione orientata all'ascolto del cliente, allo sviluppo di nuove opportunità di business e alla costruzione di relazioni di lungo periodo, elementi fondamentali per sostenere la crescita di Bombonette S.p.A. in un mercato sempre più competitivo.

Il futuro secondo Jacopo Setti: tecnologia e persone lavorano insieme

La vera sfida dei prossimi anni non sarà semplicemente adottare l'intelligenza artificiale, ma imparare a governarne l'evoluzione. Si tratta di una tecnologia che sta progredendo a una velocità senza precedenti: ciò che fino a pochi anni fa richiedeva anni per svilupparsi oggi evolve nell'arco di pochi mesi, e ciò che richiedeva mesi cambia ormai nel giro di giorni. In questo contesto, opporsi al cambiamento significherebbe perdere importanti opportunità di crescita. La capacità di integrare l'AI nei processi aziendali, sperimentandone le potenzialità con spirito critico e visione strategica, rappresenterà uno dei principali fattori di competitività per tutte le imprese, comprese quelle del settore del packaging, chiamate a coniugare innovazione, qualità, sostenibilità ed efficienza.

Come sottolinea Jacopo Setti, la vera differenza non sarà determinata dalla sola disponibilità della tecnologia, ma dalla capacità delle persone di utilizzarla in modo consapevole. Per ottenere risultati concreti è necessario saper formulare le domande corrette, interpretare criticamente le informazioni generate dall'intelligenza artificiale e trasformarle in decisioni efficaci. È proprio in questo passaggio che il know-how aziendale continuerà a rappresentare un patrimonio strategico: l'esperienza maturata sul campo, la conoscenza dei processi produttivi e la capacità progettuale resteranno elementi indispensabili per guidare la tecnologia e trasformarla in un reale vantaggio competitivo.

Nel mondo del packaging, dove ogni progetto richiede competenze tecniche, attenzione alle esigenze del cliente e una profonda conoscenza dei materiali e dei processi produttivi, l'intelligenza artificiale non sostituirà il valore delle persone, ma ne amplificherà le capacità. Il futuro apparterrà alle aziende che sapranno trovare il giusto equilibrio tra innovazione tecnologica e competenze umane, mettendo l'AI al servizio dell'esperienza e non in sua sostituzione.

In un settore in continua evoluzione, figure come Jacopo Setti, responsabile del business development presso Bombonette S.p.A., rappresentano un punto di riferimento per accompagnare aziende e clienti verso un modello di sviluppo in cui innovazione e know-how procedono insieme, creando valore concreto e duraturo.