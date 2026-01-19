Rimini, al Sigep spunta il gelato al gusto della birra Guinness

Il gusto non ha frontiere. Basta passare fra gli stand della 47esima edizione di Sigep World, la fiera dedicata alle filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza. Mec3, marchio del gruppo Casa Optima di San Clemente, propone il gelato al gusto alla birra realizzato con Guinness, quello abbinato al Cointreau e quello Millefoglie, frutto della collaborazione con il marchio Matilde Vincenzi. In campo decorazione per la pasticceria d’eccellenza lanci i Trasferelli per pan di Spagna e frolla, i DecorSticker edibili e il nuovo foglio RevoPrint.

Mirtillo e lavanda

Anche Leagel, sede a San Marino, proporne novità e si lascia ispirare dall’India con “Chtuney”, linea di variegata alla frutta ispirata alla salsa indiana, con profili dolce-aciduli ottenuti da spezie e aceto di mele. Sempre restando in zona la Babbi di Bertinoro infila nelle sue cassette il nuovo variegato Waferini, mirtillo e lavanda: una crema vellutata a base di yogurt e mirtilli liofilizzati, arricchita con la celebre cialda wafer Babbi: un equilibrio tra morbidezza e doppia croccantezza, impreziosito dal sorprendente aroma di lavanda. Non mancano nel grande stand 031 (padiglioni C7-a7) momenti di cucina dal vivo e dimostrazioni.

E mentre anche il Consorzio di tutela Aceto Balsamico porta avanti un programma di formazione e sperimentazione nel mondo della gelateria e della pasticceria, c’è chi si lanci ancor più nel futuro con un bar mobile a guida autonoma.

Il barista on Demand

Si tratta del progetto Barista on Demand di Rhea, un progetto in cui il consumatore interagisce con un avatar generato dall’intelligenza artificiale. “Un vero “barista”, disponibile 24/7, pronto a servire caffè di qualità su richiesta: con un semplice clic dall’app mobile, i consumatori possono ordinare un caffè e riceverlo ovunque desiderino, che sia a casa, in ufficio o in viaggio”, spiega i produttori

L’Unigrà di Conselice con Martini Frozen (brand dedicato ai prodotti da forno dolcei e salati surgelati) presenta le nuove linee di sfogliosi, arricchite da inediti abbinamenti di gusto. SumUp invece presenta le sue soluzioni per accompagnare bar e caffetterie nel passaggio a pagamenti sempre più digitali e a una gestione conpletamente cloud: dalla nuiova fiscalizzazione online senza scontrini cartacei ai terminali all-in-one per pagamenti e oprdini in mobilità. L’Arabia Saudita lancia invece la contaminazione tra cucina saudita e italiana come gli abbinamenti tra formaggi italiani e datteri. E per i palati più sensibili e raffinati la Barry Callebaut Italia nel suo spazio espositivo propone un percorso di degustazione immersivo con 7 experience al giorno per 40 partecipanti per turno, per un total di circa 1.400 degustazioni guidate.