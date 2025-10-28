Savignano, compagna aggredita al matrimonio al fratello: condannato 33enne

Si è concluso con una condanna di 1 anno e 4 mesi il processo a carico di un 33enne, accusato di aggressione ai danni della sua compagna e di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato riconosciuto colpevole per le lesioni inflitte alla donna durante la festa di matrimonio di suo fratello. Un episodio di violenza che, tra l’altro, ha scosso i presenti e richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine per mettere in salvo la compagna.