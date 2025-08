L’incidente di Savignano: amputate le gambe all’anziano alla guida dell’Apecar

Dopo il terribile incidente di ieri pomeriggio a Savignano sul Rubicone, l’anziano alla guida dell’Apecar ha subito l’amputazione di entrambe le gambe. Una prima amputazione era stata necessaria sul posto, quindi una volta in ospedale a Cesena, si è resa necessaria l’amputazione anche dell’altra gamba a causa delle gravissime ferite riportate. Il sinistro ieri alle 14 in via Pietà. Una Golf, condotta da un trentunenne del posto e l’Apecar guidata da un ottantenne residente in zona, si sono schiantate frontalmente. . Anche il conducente della Golf è stato portato in ospedale, ma con ferite più lievi.