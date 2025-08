Savignano, gravissimo incidente: un arto amputato sul posto ad un anziano

Un gravissimo incidente ieri pomeriggio alle 14 circa a Savignano sul Rubicone, in via Pietà. Una Golf, condotta da un trentunenne del posto ed un’Apecar guidata da un ottantenne residente in zona, si sono schiantate frontalmente. Ad avere la peggio l’anziano, che è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. I sanitari intervenuti hanno dovuto praticare sul posto l’amputazione di un arto e l’intubazione del ferito. Anche il conducente della Golf è stato portato in ospedale, ma con ferite più lievi. Sul posto per i rilievi la polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, cui ha fornito ausilio per la viabilità una pattuglia di Carabinieri di Savignano sul Rubicone (la via Pietà è rimasta chiusa al traffico per diverse ore). La dinamica è al vaglio degli agenti, in attesa degli esiti degli esami tossicologici (alcol e droghe) dei coinvolti. Il pubblico ministero è stato informato ed al momento ha disposto il sequestro dei mezzi.