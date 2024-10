Nuova sede per la Trattoria del Passatore. Cucina e sala di uno dei ristoranti più noti di Santarcangelo si sono trasferite in via Andrea Costa a pochi metri dalla precedente location. L’inaugurazione si è tenuta lunedì scorso dalle 16 alle 20 quando la famiglia Pellegrini, che gestisce il locale, ha preparato un buffet offerto a tutti i presenti. E parecchi santarcangiolesi sono passati a salutare il nuovo locale. L’apertura ufficiale è comunque in programma domani, giovedì 24 ottobre.

Ma una traccia di amarezza, in così numerosi festeggiamenti, c’è. Nei mesi scorsi il preannunciato cambio di sede aveva infatti scatenato una bufera. L’attività di ristorazione Samarcanda srl era infatti intenzionata a mantenere l’insegna, come in effetti ha fatto. Una scelta, questa, che non vedeva (e non vede tuttora) d’accordo i proprietari dei muri. La pietra dello scandalo? Il nome, a loro avviso, appartiene al locale testimone, suo malgrado, del passaggio del brigante soprannominato il passatore. Di conseguenza il nome dell’attività non può migrare seguendo i ristoratori.

Da qui l’insorgere di una causa presso la sede specializzata del Tribunale di Bologna per il giudizio di merito. «Il Passatore? È un marchio che appartiene ai proprietari del locale - aveva ribadito sulle colonne del Corriere Romagna il figlio di una dei proprietari della struttura - Il motivo? La Samarcanda diede la denominazione ai locali, dopo averne fatto richiesta alla proprietà nel 1998, siglando una sorta di patto fra gentiluomini che sebbene non scritto prevedeva che, per concessione, venisse mantenuta la denominazione legata ai muri». Il noto brigante dell’800 al secolo Francesco Pelloni, detto il passatore trovò rifugio nell’ambiente dove poi è sorta l’attività, mentre era inseguito dai gendarmi. Francesca Ricci, quadrisavola degli attuali eredi, si rifiutò di nascondere la refurtiva, nonostante la ricompensa offerta dal furfante, ma l’indomani ritrovò dei gioielli persi da Il passatore nella sua precipitosa fuga. I discendenti li conservano ancora. Un pezzo di storia nella storia, in senso letterale. Resta solo da capire se i contendenti continueranno o no il braccio di ferro in corso.