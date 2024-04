Santarcangelo, la sfida per la Trattoria del Passatore: “Il marchio è registrato e appartiene a noi”

«La Trattoria del passatore è un brand che appartiene alla società Samarcanda». Scendono in campo i legali della società che, dal 1998, gestisce in affitto, la “Trattoria del passatore”.

Il nodo

Nei giorni scorsi Francesco Ricci, figlio di una delle proprietarie dei muri del noto locale che sorge nel cuore di Santarcangelo, aveva ammonito i ristoratori in uscita (decisi a trasferirsi a una decina di metri di distanza) a non usare il brand legato al brigante dell’800, detto il Passatore, che piombò nel ristorante della sua quadrisavola chiedendo invano aiuto durante l’ennesima fuga dai gendarmi. «Una denominazione legata all’edificio storico, quindi, e concessa in via momentanea dal 1998 con un patto tra gentiluomini».

La risposta

Diversa invece la vicenda secondo lo studio legale che tutela la Samarcanda. «Nel 2007 - spiegano gli avvocati Filippo Casanti e Sonia Stargiotti - la società ha registrato il nome a dominio e risale al 2014 il relativo profilo Facebook. Motivo per cui, insistono, la denominazione «costituisce a tutti gli effetti un marchio di servizio che contraddistingue solo l’attività di ristorazione della Samarcanda la quale ha tutti i diritti di utilizzarlo in qualsivoglia ubicazione senza limitazioni o restrizioni». Un diritto che non può essere messo in discussione perché sono stati proprio i ristoratori, la famiglia Pellegrini, «a dargli notorietà col proprio impegno pluridecennale».

Morale? «Se qualcuno pensa di sottrarle oggi il frutto di anni di lavoro si sbaglia di grosso». Quanto al racconto di Ricci i legali negano sia la richiesta fatta a sua madre, sia il patto fra gentiluomini. Il tentativo di attribuire alla proprietà dell’immobile il diritto di uso del marchio così da beneficiare il nuovo conduttore «è comprensibile ma non legittimo». Così gli avvocati promettono sfide in punta di diritto a chiunque pensi di avviare un’attività di ristorazione in quella sede usando un segno distintivo che contenga la parola Passatore.