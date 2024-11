Santarcangelo: venditore abusivo vede i poliziotti si dà alla fuga, sequestrati decine di borse e indumenti falsi

Nell’ambito delle attività di controllo e pattugliamento poste in essere nel piano coordinato delle varie forze dell’ordine per la Fiera di San Martino a Santarcangelo, domenica pomeriggio gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Valmarecchia hanno sequestrato un considerevole quantitativo di indumenti e accessori, contraddistinti da marchi contraffatti, messi in vendita irregolarmente lungo via Mazzini . Il venditore abusivo, individuato dagli operanti, si è dato alla fuga abbandonando a terra 30 giubbotti e 30 tra borse, maglioni e sciarpe, tutti con noti marchi di alta moda (tra cui Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Moncler) e tutti prontamente rimossi e sottoposti a sequestro.

Numerose richieste di intervento per la salvaguardia della sicurezza e la fluidità della circolazione stradale hanno invece coinvolto gli equipaggi auto montati posti a pattugliare il reticolo stradale circostante il perimetro fieristico: al proposito si segnalano il rilevamento di due incidenti stradali con feriti non gravi: il primo ha visto coinvolta una persona in bicicletta all’incrocio tra la SS9 e via Mazzini, centrata da parte della lanterna di un semaforo staccatasi dal palo di sostegno ma per fortuna risultata indenne nei successivi accertamenti all’ospedale Franchini. Gli agenti sono prontamente intervenuti per garantire la viabilità e la ditta incaricata ha provveduto a sistemare l’impianto semaforico. Il secondo ha interessato un’autovettura e un motociclo in via Trasversale Marecchia all’altezza di via Alessandrini, anche in questo caso senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte.

Sono state inoltre accertate 220 violazioni al Codice della Strada, per lo più per divieto di sosta ad auto lasciate nelle aree più disparate.