Rimini. Attraversa la via Emilia e gli cade un semaforo addosso: ferito un 57enne

Un semaforo è finito addosso a un uomo di 57 anni in bicicletta. L’incidente, a dir poco singolare e che avrebbe potuto provocare conseguenze anche gravissime, si è verificato ieri mattina poco prima delle 8 a Santarcangelo.

Teatro dell’incidente la via Emilia all’incrocio con via Mazzini, uno degli snodi principali della viabilità clementina, regolato da quattro coppie di semafori per le auto e altri quattro impianti per gli attraversamenti di bici e pedoni.

L’uomo, santarcangiolese, appena scattata la luce verde si era messo in movimento con la sua bicicletta quando ha sentito arrivargli addosso fra testa e spalla un grosso pezzo di semaforo. Il peso dell’impianto lo ha spinto inesorabilmente a terra procurandogli diverse ferite.

Il 57enne non ha nemmeno capito bene il punto preciso in cui è stato colpito: sta di fatto che in un istante si è ritrovato a terra ai bordi della strada. Ad aiutarlo ci ha pensato un automobilista di passaggio, che si è fermato, lo ha sostenuto fino a raggiungere il marciapiede e quindi ha chiamato l’ambulanza.

I sanitari sono arrivati rapidamente, anche perché l’ospedale Franchini si trova a due passi dall’incrocio. Poi il trasporto in ospedale. Qui il ciclista è stato visitato dal medico di turno che lo ha sottoposto a una Tac alla testa che ha escluso il peggio. E dopo qualche ora il ciclista è stato mandato a casa.

A portare i primi soccorsi è arrivata anche una donna che abita proprio accanto al luogo dell’incidente la quale, scesa di casa con una borsa di ghiaccio, ha raccontato che già una volta un semaforo era caduto in quell’incrocio anche se si trattava di uno riservato alle auto. E che per l’occasione si era sentito un boato tremendo.

Ad aggravare ulteriormente l’accaduto, va posta l’accento sul fatto che ieri a Santarcangelo si festeggiava la Fiera di San Martino e se il semaforo fosse caduto qualche ora dopo, alla presenza di molte più persone, l’episodio avrebbe potuto assumere una gravità molto più rilevante.

Il ferito, insieme al suo avvocato, valuterà nelle prossime ore se procedere con un’azione legale.