Santarcangelo, rovinosa caduta in bici sul sentiero: ragazzino di 13 anni in ospedale con l’elimedica - Gallery

Dopo quello dello scorso 26 aprile, un altro incidente che ha coinvolto un giovanissimo nella zona dei Cappuccini a Santarcangelo. Questa volta sul sentiero si è registrata la rovinosa caduta di un ragazzino di appena 13 anni, in giro in bicicletta in compagnia di un amico. La dinamica della caduta ha destato grande apprensione, con il giovane soccorso dai Vigili del Fuoco con una squadra Saf, oltre ai sanitari del 118 che con elimedica che lo hanno trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Per fortuna il giovanissimo ciclista non è in pericolo di vita.