Santarcangelo: ragazzino cade in bici nel bosco, salvato dall’amico e recuperato con l’elisoccorso

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:45, nella zona verde antistante il convento dei Cappuccini di Santarcangelo, dove un ragazzino è rimasto ferito dopo una caduta dalla bicicletta lungo un sentiero boschivo. I due giovani amici stavano percorrendo in discesa il sentiero quando uno di loro ha perso il controllo della bici al termine di un tratto in forte pendenza, cadendo in modo violento. Il ragazzo ha riportato la frattura di un braccio e altre condizioni da valutare.

A fare la differenza, nell’immediato, è stato l’amico undicenne: con grande prontezza di spirito, il bambino ha fasciato il braccio del compagno usando la propria maglietta, quindi ha chiamato i soccorsi fornendo la geolocalizzazione, che ha permesso ai mezzi di raggiungere con precisione il punto dell’incidente, non facilmente accessibile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118, i Carabinieri di Santarcangelo e il Radiomobile. Dopo la stabilizzazione del ferito, data la difficoltà del terreno, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha recuperato il ragazzino con il verricello per trasportarlo in ospedale.