Violenza sessuale a San Mauro Pascoli, il sindaco: “Questo delinquente deve pagare le conseguenze, da noi non c’è spazio per questi soggetti” VIDEO

Violenza sessuale a San Mauro Pascoli, il sindaco Moris Guidi è intervenuto in una nota: “La notizia della violenza sessuale subita da una donna nella giornata di ieri ha profondamente scosso l’intera comunità sammaurese. Esprimo a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità la massima vicinanza e solidarietà nei confronti della vittima, di cui non conosco ancora l’identità, e dei suoi familiari. Cercherò di mettermi in contatto con loro non appena possibile. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per avere agito con tempestività e lucidità, individuando ed assicurando alla giustizia il criminale responsabile di questo gravissimo ed odioso atto di violenza. Ora l’auspicio è che questo delinquente paghi le conseguenze del crimine commesso, perché a San Mauro Pascoli non c’è spazio per questi soggetti”.