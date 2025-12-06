San Mauro Pascoli, donna aggredita e violentata in pieno giorno mentre fa jogging: 26enne arrestato VIDEO

  • 06 dicembre 2025
I Carabinieri della compagnia di Cesenatico, hanno arrestato un 26enne cittadino del Gambia, ritenuto presunto responsabile di “violenza sessuale aggravata” e “lesioni personali”.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 5 dicembre quando, lungo un sentiero ciclo pedonale della periferia di San Mauro Pascoli, una donna, che stava facendo una corsetta in un’area isolata, è stata aggredita da un individuo, in precedenza nascosto nella vegetazione, che l’ha immobilizzata e trascinata in un’area appartata dove, nonostante le forti resistenze, ha abusato di lei. La donna, soccorsa da Carabinieri e sanitari, prontamente intervenuti, è stata accompagnata e medicata presso l’Ospedale Bufalini di Cesena con diversi giorni di prognosi.

Gli accertamenti - immediatamente attivati dalla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, contattati telefonicamente dalla vittima che, dopo la fuga dell’uomo, si trovava sotto shock sul luogo del fatto – sono stati svolti grazie alla precisa descrizione dell’aggressore che, peraltro, aveva una ferita ad una mano provocatagli dalla donna nel tentativo di difendersi. Tali ricerche, con numerose pattuglie di Carabinieri ed il supporto di un elicottero del Nucleo Carabinieri di Forlì, si sono concentrate lungo le aree rurali circostanti e, in breve tempo, hanno consentito d’individuare il presunto responsabile all’interno di un capanno, a circa un chilometro dal luogo del fatto.

L’uomo, che è anche ritenuto responsabile di palpeggiamenti in precedenza commessi nei confronti di un’altra donna, è stato arrestato e, su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotto presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

Il sindaco: “A San Mauro non c’è spazio per questi soggetti”

Il sindaco Moris Guidi è intervenuto in una nota: “La notizia della violenza sessuale subita da una donna nella giornata di ieri ha profondamente scosso l’intera comunità sammaurese. Esprimo a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità la massima vicinanza e solidarietà nei confronti della vittima, di cui non conosco ancora l’identità, e dei suoi familiari. Cercherò di mettermi in contatto con loro non appena possibile. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per avere agito con tempestività e lucidità, individuando ed assicurando alla giustizia il criminale responsabile di questo gravissimo ed odioso atto di violenza. Ora l’auspicio è che questo delinquente paghi le conseguenze del crimine commesso, perché a San Mauro Pascoli non c’è spazio per questi soggetti”.

Buonguerrieri: “Subito il rimpatrio per chi ha precedenti”

“Ci troviamo di fronte all’ennesimo episodio di violenza brutale, che colpisce una donna inerme e sconvolge un’intera comunità. La mia vicinanza va innanzitutto alla vittima, alla sua famiglia e a chi, in queste ore, continua a vivere lo shock di quanto accaduto”. Commenta così il deputato Fdi Alice Buonguerrieri il grave fatto di cronaca avvenuto ieri a San Mauro Pascoli.

Continua Buonguerrieri: “L’aggressore – un 26enne gambiano con precedenti penali – era già destinatario di un provvedimento di espulsione, che sarebbe stato eseguito nei prossimi giorni. Questo significa che Questura e Prefettura avevano fatto il loro lavoro, avviando tempestivamente le procedure previste dalla legge. Ma c’è un punto semplice e non più rimandabile da sottolineare: persone entrate irregolarmente, con precedenti, che hanno già dimostrato di rappresentare un pericolo non possono rimanere sul nostro territorio nazionale, devono essere rimpatriate senza ritardo. Ogni giorno di permanenza in più sul nostro territorio, determinato dalle più disparate ragioni in nome di una fantasiosa idea di integrazione che nei fatti non esiste e che persone come queste di certo non cercano, può trasformarsi in un rischio concreto per i cittadini, come purtroppo abbiamo visto. Nel prossimo decreto sicurezza stringeremo ancor più le maglie perchè chi non ha diritto di restare nel territorio italiano deve essere subito rimpatriato. Ringrazio i Carabinieri per l’intervento immediato e professionale che ha portato all’arresto del responsabile. La giustizia faccia il suo corso, Fratelli d’Italia continuerà a fare la sua parte per rimediare alle politiche lassiste della sinistra che hanno generato situazioni come queste”.

