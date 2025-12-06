San Mauro Pascoli, donna aggredita e violentata in pieno giorno mentre fa jogging: 26enne arrestato VIDEO

I Carabinieri della compagnia di Cesenatico, hanno arrestato un 26enne cittadino del Gambia, ritenuto presunto responsabile di “violenza sessuale aggravata” e “lesioni personali”.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 5 dicembre quando, lungo un sentiero ciclo pedonale della periferia di San Mauro Pascoli, una donna, che stava facendo una corsetta in un’area isolata, è stata aggredita da un individuo, in precedenza nascosto nella vegetazione, che l’ha immobilizzata e trascinata in un’area appartata dove, nonostante le forti resistenze, ha abusato di lei. La donna, soccorsa da Carabinieri e sanitari, prontamente intervenuti, è stata accompagnata e medicata presso l’Ospedale Bufalini di Cesena con diversi giorni di prognosi.

Gli accertamenti - immediatamente attivati dalla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, contattati telefonicamente dalla vittima che, dopo la fuga dell’uomo, si trovava sotto shock sul luogo del fatto – sono stati svolti grazie alla precisa descrizione dell’aggressore che, peraltro, aveva una ferita ad una mano provocatagli dalla donna nel tentativo di difendersi. Tali ricerche, con numerose pattuglie di Carabinieri ed il supporto di un elicottero del Nucleo Carabinieri di Forlì, si sono concentrate lungo le aree rurali circostanti e, in breve tempo, hanno consentito d’individuare il presunto responsabile all’interno di un capanno, a circa un chilometro dal luogo del fatto.

L’uomo, che è anche ritenuto responsabile di palpeggiamenti in precedenza commessi nei confronti di un’altra donna, è stato arrestato e, su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotto presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.