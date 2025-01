Lo scorso 15 gennaio, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Forlì, in sede di Giudizio abbreviato, ha condannato a 14 anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia nonché al risarcimento del danno subito dalle parti civili quantificate in complessivi 32.562,20 euro un 55enne albanese, autore di tentato omicidio e maltrattamenti in danno della moglie. I fatti risalgono al pomeriggio del 25 aprile 2024 a San Mauro Pascoli, quando l’uomo, anche utilizzando un martello, aveva violentemente colpito la moglie che era comunque riuscita a chiedere aiuto ed era poi stata soccorsa, e trasportata d’urgenza, presso l’ospedale Bufalini di Cesena.