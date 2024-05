Arrestato l’uomo che aggredì a martellate e morsi la moglie a San Mauro Pascoli

SAN MAURO PASCOLI. E’ stato arrestato nel pomeriggio di domenica 19 maggio nei pressi di Milano il cinquantacinquenne cittadino albanese destinatario di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della repubblica presso il tribunale di Forlì perché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. Nel pomeriggio del 25 aprile l’uomo, dopo l’uscita di casa della figlia minore e mosso da un impeto di gelosia, prelevava un martello che utilizzava per colpire la moglie in testa e sul volto, premurandosi anche di alzare al massimo il volume del televisore per celare le grida della donna. Siccome la vittima tentava di opporre resistenza, l’uomo ha iniziato a morderla staccandole con i denti parte dell’orecchio, provando infine anche a strangolarla. La donna, ferita ed oramai quasi priva di sensi, riusciva comunque a divincolarsi dalla morsa del marito per fuggire dall’abitazione e chiedere aiuto agli altri condomini. Sul posto erano giunti il personale sanitario e i carabinieri della stazione di San Mauro Pascoli.

Il marito si era dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini però hanno dato i frutti sperati nel pomeriggio di domenica, quando il fuggiasco è stato localizzato nell’hinterland di Milano. Grazie al coordinamento dei carabinieri della stazione di San Mauro Pascoli con i colleghi della compagnia di Rho è stato possibile rintracciare ed arrestare l’uomo nel parco cittadino del comune di Garbagnate milanese, in compagnia di alcuni connazionali la posizione dei quali è al vaglio della Procura della Repubblica. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Milano “San Vittore”, dove resterà a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.