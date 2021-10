San Mauro Mare, il nuovo medico arriva da gennaio

Il nuovo medico di famiglia arriverà a San Mauro Mare nell’anno nuovo e per tre giorni alla settimana. L’amministrazione comunale lo dipinge come un successo, ma in paese il malumore non sembra sopito dopo il passaggio da tre medici a uno solo.

«Ho parlato personalmente al telefono – dice la sindaca Luciana Garbuglia – con il medico Pierluigi Cerchione, già primario in pronto soccorso a Santarcangelo. Mi ha assicurato che non andrà in pensione prima di 5-6 anni. Prenderà servizio da lunedì e verrà nell’ambulatorio di San Mauro Mare a partire dal mese di gennaio». Il motivo sarebbe riconducibile al fatto che inizia a fare il medico di base per la prima volta e che dovrebbe imparare la parte “burocratica” e soprattutto l’utilizzo degli appositi programmi informatici. Nel capoluogo avrebbe diversi colleghi nella stessa sede e l’infermiera a cui chiedere delucidazioni. «Abbiamo già parlato dell’ambulatorio e mi ha assicurato che sarà a San Mauro Mare tre giorni alla settimana». Va comunque ricordato che il medico andato in pensione (Michele Ruggieri) e il suo sostituto (Stefano Melandri) che l’ha sostituito per poco meno di otto mesi e che termina il suo lavoro oggi erano presenti nell’ambulatorio per cinque giorni alla settimana.

Comunque la sindaca Garbuglia è contenta: «Sono soddisfatta – dice – Abbiamo trovato una soluzione e da gennaio San Mauro Mare avrà il secondo medico, una volta che Cerchione avrà preso conoscenza del nuovo lavoro che inizia a fare. In più è importante che un medico capace e competente come lui abbia scelto San Mauro». Su Facebook poi Garbuglia ha messo un post in cui ringrazia medico uscente, medico entrante e direttore di distretto dell’Ausl. Rassicura scrivendo che «I pazienti non resteranno quindi senza medico di famiglia».

A dire il vero non sembra esattamente così. Chi ha ricevuto la lettera dall’Ausl – mentre sono ancora tanti in paese a non aver avuto nessuna comunicazione nonostante il cambio sia in vigore da lunedì prossimo – ci avrebbe trovato scritto di rivolgersi al Cup. Mentre il passaggio da Ruggieri a Melandri era stato automatico, in questo caso sembrerebbe che bisogna dare comunque una indicazione. E se qualcuno non ha ricevuto la lettera, letto il Corriere Romagna o seguito la sindaca su Facebook potrebbe anche non saperlo. Questo crea quindi malumore. Come anche c’è chi fa notare il disagio di chi è senza mezzi di trasporto e che i 9 chilometri circa verso il capoluogo sono un problema difficile da affrontare. Inoltre sarebbe già iniziata la trasmigrazione verso medici in località rivierasche limitrofe ma in altri territori comunali o addirittura in un altro distretto come Bellaria e Gatteo Mare, sicuramente raggiungibili più facilmente del capoluogo sammaurese.