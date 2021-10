San Mauro Mare da tre medici a uno solo: disagi e proteste

Mezzo paese rischia di restare senza il medico di famiglia vicino a casa, con l’amministrazione comunale che cerca di rimediare anche se i disagi saranno comunque evidenti, non si sa ancora se definitivi o temporanei. Ma in paese c’è parecchio malumore, anche perché diverse famiglie sarebbero state avvisate dal passaparola dei vicini ma non dall’Ausl: in parecchi casi le lettere di avviso non sono ancora arrivate. E da lunedì parecchia gente potrebbe rimanere senza medico di base. San Mauro Mare dista8 chilometri dal capoluogo. Ci sono medici che fanno ambulatorio solo a San Mauro Pascoli, mentre altri sono sia in paese che al mare. Fino a poco tempo fa nella frazione ce ne erano tre, poi rimasti in due. Alla fine di febbraio di quest’anno il dottore Michele Ruggieri è andato in pensione. Andava a fare ambulatorio a San Mauro Mare tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al mattino o al pomeriggio. È stato sostituito temporaneamente e con più o meno gli stessi orari da Stefano Melandri, il cui contratto scade domani. Da lunedì prende servizio Pierluigi Cerchione, che avrebbe manifestato l’intenzione di non arrivare fino al mare. E così rimarrebbe solo un medico, Antonio Lombardi, a far servizio per una vasta comunità, ma ha già il pieno di assistiti equindi per tanti c’è la prospettiva di doversispostare di chilometri. Un problema serio per chi ha bisogno spesso del medico e praticamente insormontabile per gli anziani senza patente. Particolare anche la comunicazione dell’Ausl. Nel caso del primo passaggio i pazienti del dottor Ruggieri erano stati avvisati per lettera, protocollata solo sei giorni prima della scadenza, e se a loro andava bene Melandri non dovevano fare nulla. Invece questa volta parecchi utenti non sono stati ancora avvisati. Un ulteriore motivo di malumore. La sindaca Luciana Garbuglia assicura che l’amministrazione è al lavoro per cercare una soluzione.