TikTok paga 3,5 milioni di euro di multa a San Marino. Precedente storico, ma il colosso dei social fa subito ricorso

TikTok ha pagato la multa da 3,5 milioni di euro stabilita dall’Autorità garante dei Dati Personali della Repubblica di San Marino il 4 luglio scorso che contestava una serie di violazioni, a partire dalla mancata verifica dell’età di accesso, che sul Titano è permessa dai 16 anni. Se il colosso cinese dei social network non avesse saldato entro sei mesi la sanzione sarebbe raddoppiata. Ma la sfida a carte bollate non è finita, anche perché per la piattaforma della ByteDance rischierebbe di trasformarsi in un precedente: non è dunque finita perché nonostante il versamento della cifra, la società ha impugnato il provvedimento.