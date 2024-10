TikTok multata di 3,5 milioni di euro dal Garante di San Marino: “Non verifica l’età degli utenti”

Una sentenza per certi versi storica arriva dall’Antica Repubblica. L’Autorità garante per la protezione dei dati personali di San Marino ha multato la piattaforma TikTok per 3,5 milioni di euro. Il provvedimento, firmato dal presidente Umberto Rapetto, è del 4 luglio scorso, pubblicato sul sito del Garante sammarinese della privacy. L’Autorità ha ritenuto che la società a cui fa capo TikTok, responsabile del trattamento dei dati, non ha adottato “alcuna idonea modalità di verifica e rilevazione circa eventuali dichiarazioni mendaci rese dall’utente in fase di registrazione e accesso alla piattaforma e, pertanto, il titolare del trattamento non risulta essersi adoperato per verificare adeguatamente che il consenso sia prestato o autorizzato da utenti maggiori di 16 anni o - in caso di minori di 16 anni - dal titolare della potestà genitoriale sul minore”.

Nel mirino dell’Autorithy, in particolare, il fatto che la piattaforma non adotti “alcun sistema di verifica dell’età dell’utente in fase di registrazione”. In tal modo chiunque “anche se di età giovanissima, può agevolmente accedere ad ogni contenuto della piattaforma con conseguenze e rischi potenzialmente di estrema gravità. Inoltre, in difetto di qualsivoglia valido consenso, i dati personali dei più giovani vengono resi accessibili a terzi”.