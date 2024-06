Incidente a Verucchio: è morta la ragazza di 21 anni di San Marino

Un incidente che ha purtroppo avuto conseguenze tragiche. Non ce l’ha fatta Sara Manzaroli, la 21enne sammarinese rimasta gravemente ferita in un incidente stradale domenica scorsa a Ventoso di Verucchio. la giovane era ricoverata in condizioni disperate nel reparto di rianimazione al Bufalini di Cesena. La giovane era caduta con la sua moto mentre viaggiava in direzione Cantelli, a circa due chilometri dal confine. In base a quanto emerso, avrebbe perso il controllo del mezzo, sbattendo probabilmente contro un ostacolo fisso a bordo strada e perdendo conoscenza.