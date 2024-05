Verucchio, incidente: con la moto contro un cartello stradale, gravissima ragazza 21enne di San Marino

Un grave incidente stradale ieri pomeriggio a Ventoso, sulla strada provinciale 32. Per cause al vaglio della Polizia Locale di Santarcangelo, una ragazza sammarinese di 21 anni in sella alla sua moto motard ha perso il controllo del mezzo, sbattendo contro un cartello stradale. Un impatto terribile che l’ha fatta andare in arresto cardiaco, ma per fortuna una passante, anestesista fuori servizio, l’ha soccorsa praticandole il massaggio cardiaco per 15 minuti, riattivando il cuore della giovane. Nel frattempo erano stati attivati i soccorsi e i sanitari di San Marino una volta arrivati hanno trovato la donna che stava praticando il massaggio cardiaco. La ragazza è stata portata in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni: attualmente è ricoverata in gravissime condizioni in terapia intensiva.