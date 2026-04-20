Russi, sventarono una truffa da 18mila euro a un cliente: la Cassa di Ravenna premia direttrice di filiale e cassiera

Sventarono una truffa da 18mila euro ai danni di un cliente alla filiale di Russi della Cassa di Ravenna. La cassiera Lucia Pinciotta e la direttrice della filiale, Rita Gioacchini hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale per la loro professionalità e sensibilità a tutela della clientela.

Nelle scorse settimane un cliente si era presentato agli sportelli per richiedere di poter eseguire un bonifico immediato da 18 mila euro, spiegando che si trattava del pagamento di lavori edilizi. La formazione ricevuta ha consentito alla cassiera Lucia Princiotta di ravvisare elementi sospetti nell’operazione ed avvertire immediatamente, come previsto in questi casi, la direttrice della filiale, Rita Gioacchini, la quale ha parlato con il cliente e ravvisato almeno tre elementi di sospetto: la richieste di un bonifico istantaneo (si tratta di un bonifico che non è più reversibile, una volta effettuato non si può bloccare), il versamento ad una persona fisica e non ad una azienda come lascerebbe preludere la causale dei lavori edilizi, e la mancanza di una fattura.