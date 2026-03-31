Russi, “devo fare un bonifico immediato da 18mila euro”: la cassiera della banca scopre la truffa

Una truffa da 18 mila euro è stata sventata grazie alla prontezza ed alla preparazione della Direttrice e del personale della filiale di Russi della Cassa di Ravenna. Un cliente infatti si è presentato agli sportelli per richiedere di poter eseguire un bonifico immediato da 18 mila euro, spiegando che si trattava del pagamento di lavori edilizi. Il personale della Cassa di Ravenna da tempo sta seguendo corsi sempre più approfonditi per riconoscere i tentativi di truffa e la formazione ricevuta ha consentito alla cassiera Lucia Princiotta di ravvisare elementi sospetti nell’operazione ed avvertire immediatamente, come previsto in questi casi, la direttrice della filiale, Rita Gioacchini, la quale ha immediatamente parlato con il cliente e ravvisato almeno tre elementi di sospetto: la richieste di un bonifico istantaneo (si tratta di un bonifico che non è più reversibile, una volta effettuato non si può bloccare), il versamento ad una persona fisica e non ad una azienda come lascerebbe preludere la causale dei lavori edilizi, e la mancanza di una fattura. Questi tre elementi hanno convinto la direttrice a bloccare immediatamente l’operazione sventando così un tentativo di truffa che stava andando a segno.