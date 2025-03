Russi, assalito al parco da due molossi: Bill non è più in pericolo di vita

Bill, il cane aggredito da due molossi in un parco per sgambamento a Lido Adriano, è in miglioramento. La prognosi non è più riservata, ma dovrà seguire un percorso di cure prima di poter ritornare in piena salute. «L’attacco dei due cani è stato molto violento - commenta Matteo Galliani, medico veterinario e direttore della Clinica Veterinaria di Russi -. Abbiamo fatto una Tac approfondita che ha evidenziato fratture alle vertebre che per fortuna non hanno raggiunto il midollo. Bill è in ripresa e dovrebbe aver superato il rischio più grande».

