Via libera al progetto Gaiofana: in dicembre partono i lavori per il nuovo centro sportivo del Rimini con otto campi

L’intervento prevede la rifunzionalizzazione e il completamento del centro sportivo nell’area ex Ghigi, finora solo parzialmente costruito e attualmente in stato di abbandono. Il progetto include la riqualificazione delle strutture esistenti, come uffici e spogliatoi, puntando su sostenibilità ed efficienza energetica, e la costruzione di nuove infrastrutture che faranno del centro un impianto polivalente all’avanguardia.

A partire dalla prossima settimana, l’area ex Ghigi sarà consegnata al concessionario per dare il via ai lavori di recupero di questo importante spazio sportivo che, una volta completato, diventerà un polo di eccellenza dedicato al calcio e all’attività fisica.

L’obiettivo è rigenerare l’intera area, trasformandola in uno spazio di aggregazione e socializzazione per la comunità, concepito per rispondere alle attuali esigenze sportive e ricreative. In particolare, il progetto prevede la costruzione di otto campi da calcio, di cui quattro da calcio a 11 (due in erba naturale e due sintetica); due da calcio a 7 in sintetico; e due campi da calcio a 5, di cui uno polivalente, da coprire con pallone nei mesi invernali. Oltre a questo il progetto prevede tre campi da padel e una pista ciclopedonale. Sarà realizzata una tribuna per il pubblico dei due campi principali e sarà mantenuto, con possibile ampliamento, il parcheggio esistente, dotato di impianto fotovoltaico. L’area sarà completata con camminamenti e spazi verdi.

Grazie alla rilevanza del progetto e al suo impatto strategico, è stato approvato un finanziamento di 1,4 milioni di euro nell’ambito del PNRR (Missione 5, Sport e Inclusione Sociale), per un investimento complessivo di circa 6 milioni tramite partenariato pubblico-privato. La conclusione dei lavori è prevista entro un anno, ovvero a dicembre 2025, dopodiché inizierà la gestione da parte del concessionario per 25 anni.