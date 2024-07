Calcio serie C, Rimini sorride: firmata la convenzione per il nuovo centro sportivo della Gaiofana

Si parte con il progetto Gaiofana. Ad annunciarlo la società biancorossa: «Il Rimini Football Club annuncia con soddisfazione che in data odierna è stato sottoscritto il contratto di concessione con durata 25 anni per il Centro Sportivo “Area Ghigi” che prevede il completamento e la rifunzionalizzazione dell’intera struttura. Nelle prossime settimane sarà convocata una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio tutto il progetto.

Stefania Di Salvo presidente Rimini FC: «Mantenere la parola data senza troppi proclami: è questa la nostra direzione sin dai primi passi a Rimini. Oggi con grande entusiasmo raggiungiamo il primo traguardo sulla nostra strada: la nostra casa finalmente riconoscibile e non provvisoria, dove centralizzare l’attività sportiva e cominciare a costruire con basi solide il nostro futuro. Raggiunto questo traguardo non ci fermeremo ma con determinazione proseguiremo verso tutti gli altri nostri obiettivi».

Stefano Petracca presidente Responsible S.p.a. Società Benefit: «Siamo molto felici di aver raggiunto un obiettivo che riteniamo centrale per i progetti di Responsible a Rimini, il nuovo Centro Sportivo rappresenterà una struttura di altissimo livello anche dal punto di vista della medicina e della riabilitazione sportiva».

Jamil Sadegholvaad sindaco di Rimini: «Con la sottoscrizione formale della concessione si apre una fase decisiva per il completamento e la riqualificazione di un impianto dal grande potenziale, sia perché permetterà di colmare una lacuna nell’impiantistica cittadina sia perché ci permetterà di portare funzioni e servizi in un’area decentrata della città. L’impianto dell’ex area Ghigi è parte di quel disegno che vede il Comune di Rimini impegnato in una complessiva rigenerazione dell’impiantistica sportiva diffusa, investendo sia nei grandi poli sia nelle strutture di quartiere».