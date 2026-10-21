Travolto dal rimorchio del trattore a Montefiore: chi era l’imprenditore riminese che ha perso la vita

Il tragico incidente di martedì a Montefiore Conca è costato la vita a Paolo Rambaldi, 73 anni, imprenditore riminese molto noto per il suo legame con Italia in Miniatura e l’impegno nel rugby locale.

Con una nota toccante, la famiglia ne ha annunciato la scomparsa: “Con il cuore a pezzi, annunciamo che il 20 ottobre 2026, Paolo Rambaldi, non è più fra noi. Paolo era nato per essere portatore di gioia, di coraggio e di visione. Figlio del fondatore di Italia in Miniatura, non ci sono fotografie di Paolo che non esprimano la sua grande energia buona e il suo carisma. Dalle immagini che lo vedono ragazzino, lavorare per costruire il parco che Paolo ha guidato per oltre quarant’anni, a quelle dove ha portato il rugby ai piedi di palazzi storici. Paolo, ha dato intensità a ogni istante della sua vita e a quella degli altri. Lo ha sempre animato la passione inesauribile, che poneva in ogni cosa, l’apertura alle sfide, la fiducia nel potere di dar vita ai sogni e il desiderio di rendere indimenticabili i momenti trascorsi insieme. L’ironia e la leggerezza con le quali affrontava la vita, la capacità di creare meraviglie, e la serenità che trasmetteva, sono quanto ci sostiene in questo momento devastante. Da parte dell’intera famiglia, ringraziamo di cuore tutti quelli che ci stanno manifestando vicinanza e affetto. Le informazioni sulle esequie saranno comunicate appena possibile. Chiediamo di rispettare la nostra riservatezza in questo momento. La moglie Clare, i figli Julie, Ivo, Claudio, Romeo, le sorelle Silvia, Lisa, Ivana con le loro famiglie”.