Montefiore. Travolto dal rimorchio del trattore durante la raccolta delle olive, muore 73enne

Una tragedia si è consumata questa sera nelle campagne di Montefiore Conca dove era in corso la raccolta delle olive. A perdere la vita un agricoltore di 73 anni, travolto dal rimorchio di un trattore.
Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il dramma si è consumato intorno alle 18.30 in un campo nei pressi di via Gemmano. Il trattore con rimorchio, guidato da un addetto, stava percorrendo un tratto di salita sterrata molto ripida, seguito a piedi dalla vittima, che si trovava a poca distanza dal mezzo agricolo. Per cause ancora da accertare, ad un tratto il conducente ha perso il controllo del mezzo. Il rimorchio carico di olive ha così iniziato a indietreggiare improvvisamente, investendo mortalmente il 73enne, prima di ribaltarsi su un fianco e terminare così la sua corsa.