Montefiore. Travolto dal rimorchio del trattore durante la raccolta delle olive, muore 73enne

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il dramma si è consumato intorno alle 18.30 in un campo nei pressi di via Gemmano. Il trattore con rimorchio, guidato da un addetto, stava percorrendo un tratto di salita sterrata molto ripida, seguito a piedi dalla vittima, che si trovava a poca distanza dal mezzo agricolo. Per cause ancora da accertare, ad un tratto il conducente ha perso il controllo del mezzo. Il rimorchio carico di olive ha così iniziato a indietreggiare improvvisamente, investendo mortalmente il 73enne, prima di ribaltarsi su un fianco e terminare così la sua corsa.

Una tragedia si è consumata questa sera nelle campagne di Montefiore Conca dove era in corso la raccolta delle olive. A perdere la vita un agricoltore di 73 anni, travolto dal rimorchio di un trattore.

Lanciato l’allarme e avvisati i soccorsi, sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma al loro arrivo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Troppo gravi, infatti, le ferite riportate: il personale medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Il conducente del trattore, sotto choc, sarebbe caduto anche lui, riportando la frattura del polso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, a cui ora toccherà ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.