Supermercati. Conad dice no alle chiusure domenicali

«No alle chiusure domenicali, non aiutano». Mauro Lusetti, presidente Conad, replica così alle dichiarazioni del presidente Ancc-Coop, Ernesto Dalle Rive, che aveva proposto un accordo tra gli operatori della Grande distribuzione per la chiusura domenicale degli esercizi. «Oggi le priorità sono altre - ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera - bisogna ridare potere d’acquisto ai consumatori. Di domenica si effettua il 10 per cento delle vendite della settimana, un patrimonio che, in caso di chiusura, prederebbe altre strade»