La proposta Coop: “Supermercati chiusi la domenica”

“Supermercati chiusi la domenica”. E’ la proposta del presidente di Ancc-Coop, Ernesto Dalle Rive, per tagliare i costi della grande distribuzione a fronte di un calo dei volumi di vendita. “Come Coop - ha spiegato in una intervista sul Sole 24 ore - stiamo facendo una riflessione che vorremmo condividere con il sistema della Grande distribuzione”. La proposta prevede 6 giorni di apertura dei negozi. Secondo il presidente le principali imprese del sistema Coop sarebbero favorevoli e la decisione, oltre al vantaggio economico di non pagare il lavoro domenicale (una maggiorazione di almeno il 30 per cento riporta il quotidiano economico) sarebbe anche una risposta ai dipendenti che non vogliono lavorare il giorno festivo.