Sabotaggio della linea ferroviaria tra Ancona e Rimini: aperto un fascicolo anche sull’ipotesi di terrorismo

Sabotaggi sulla linea ferroviaria tra Ancona e Rimini. Danneggiamento a seguito di incendio, interruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. Sono le ipotesi iscritte nel fascicolo d’indagine aperto contro ignoti dalla Procura distrettuale antimafia di Ancona, guidata da Monica Garulli, sull’incendio a una cabina elettrica vicino ai binari della ferrovia a Pesaro avvenuto la mattina di sabato 7 febbraio. L’ipotesi è che vi sia un collegamento con altri danneggiamenti alla viabilità dei treni nel Bolognese avvenuti nelle stesse ore e forse legati ad azioni di protesta contro l’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

A riferire l’apertura del fascicolo la procuratrice Garulli.

Sono al vaglio dell’autorità giudiziaria “eventi particolarmente gravi che hanno non solo una finalità dimostrativa ma che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti”. Le attività d’indagine ad Ancona sono affidate ai medesimi organi investigativi, la Digos, la Polizia Scientifica e la Polfer, che si occupano di fatti analoghi per i quali procede la Procura distrettuale di Bologna.