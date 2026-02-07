Treni, Fs conferma i sabotaggi che hanno causato ritardi fra Ancona e Rimini

BOLOGNA. Circolazione in progressiva ripresa sulle linee ferroviarie nel Nord Italia dopo i sabotaggi che in mattinata hanno causato disagi e gravi ritardi ai treni in transito dal nodo di Bologna. E’ Fs a ricostruire quanto avvenuto nelle prime ore della giornata di oggi. I primi problemi si sono registrati sulla linea Ancona-Rimini, in prossimità di Pesaro, dove è stato segnalato un incendio doloso che ha interessato una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei rilievi effettuati dalle autorità competenti, i tecnici di Rete ferroviaria italiana sono intervenuti immediatamente, riuscendo a ripristinare uno dei due binari e a consentire la ripresa parziale della circolazione. Sono tuttora in corso le attività tecniche per il completo ripristino dell’infrastruttura danneggiata. Un secondo episodio, prosegue Fs, si è verificato a Bologna, dove la sala operativa di Rfi ha rilevato un’anomalia sulla bretella ferroviaria di collegamento tra la linea Bologna-Venezia e la stazione Alta velocità di Bologna. I tecnici di Rfi, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato il danneggiamento “doloso” di alcuni cavi essenziali per i sistemi di circolazione e hanno immediatamente informato la Polfer. Conclusi i rilievi, intorno alle 11, il personale tecnico di Rfi si è messo al lavoro per riparare l’infrastruttura, consentendo la riattivazione della circolazione alle 12.30. Durante l’interruzione, i treni hanno registrato ritardi e cancellazioni, poiché a Bologna era possibile fermarsi solo nella stazione di superficie.