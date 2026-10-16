Ryanair potenzia gli scali a Rimini e il sindaco Sadegholvaad tende la mano a Bologna: “No alla guerra dei cieli, sarà un vantaggio per tutti”

“Una buona notizia per tutta l’Emilia-Romagna. Bologna compresa”. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, dopo l’annuncio ieri al Ttg del potenziamento della presenza di Ryanair all’aeroporto Fellini, prova a stoppare una nuova guerra sui cieli regionali che potrebbero innescare i malumori al Marconi di Bologna.

La “guerra dei cieli”, spiega, “negli ultimi 30 anni ha frustrato ogni tentativo concreto di imbastire accordi tra scali o dare ali a una vera ed omogenea politica regionale sugli aeroporti”. Invece con la guida del presidente Michele De Pascale, “sostenuta dagli Enti locali come il Comune di Rimini”, si punta sulla sinergia, sulla programmazione e su una redistribuzione dei flussi secondo vocazioni territoriali. Così da “consentire crescita e una migliore e sostenibile qualità diffusa del servizio”. Insomma, per Sadegholvaad “siamo davanti a un’occasione storica” per “rafforzare il ruolo della regione come hub aeroportuale del Centro Italia, a tutto vantaggio di uno sviluppo equilibrato dei territori, della loro occupazione e benessere diffuso”. Da qui “l’invito a una strategia che porti vantaggio a tutti, Bologna e Rimini sono entrambe eccellenze di questa regione”