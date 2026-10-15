Rimini, svolta allo scalo Fellini: Ryanair apre la nuova base con 2 aerei e 5 rotte inedite VIDEO

Rimini torna al centro delle rotte europee. Dalla prossima estate l’aeroporto Federico Fellini compie un salto di qualità storico diventando base operativa per Ryanair. La compagnia aerea leader in Europa e in Italia vi stazionerà due propri aeromobili, garantendo per la stagione 2027 ben 17 collegamenti, di cui 5 novità assolute: Dublino, Memmingen, Stoccolma, Tirana e Varsavia.

Si tratta di un investimento imponente, pari a 200 milioni di dollari, reso possibile dalla scelta della Regione Emilia-Romagna di abolire la Tassa Municipale sugli imbarchi. Una strategia pro-crescita che permette al colosso irlandese di raddoppiare l’offerta di posti a tariffa agevolata rispetto al 2025, superando la quota di 600mila con 114 voli settimanali complessivi. L’operazione avrà ricadute decisive sull’economia locale, con la stima di oltre 500 nuovi posti di lavoro creati tra piloti, personale di bordo e indotto aeroportuale.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha espresso grande soddisfazione ringraziando la leadership del presidente regionale Michele de Pascale e ricordando come la riduzione dei costi d’accesso si traduca immediatamente in maggiori flussi turistici e occupazione. Entusiasta anche l’amministratore delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci, che punta a superare il record storico del 2011 per portare il Fellini al traguardo del milione di passeggeri. Il rilancio dello scalo rappresenta una vittoria corale che vede uniti la Regione, la società di gestione e i sindaci dei comuni della costa da Rimini a Cattolica, pronti a trasformare la maggiore connettività aerea in un volano strategico per il turismo e le imprese di tutta la Romagna.