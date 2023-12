Le raffiche di vento di questa notte hanno avuto un effetto devastante in molte zone della Romagna. Grossi alberi caduti contro case e macchine e finiti in mezzo alla strada a bloccare la circolazione. Abitazioni rimaste senza luce. In tutto il territorio della Romagna sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Danni sono stati registrati alle proprietà pubbliche e private. In particolare nel Riminese, tra Riccione e il capoluogo ma anche in collina come a Montefiore Conca, nel Cesenate e nel Forlivese, sono all’opera le squadre dei soccorsi per ripristinare la situazione liberando le strade e mettendo in sicurezza i giardini dagli alberi ancora pericolanti. L’allerta in molte zone della Romagna è rossa per tutta la giornata di oggi a causa delle raffiche di vento che in nottata hanno superato i cento chilometri orari. L’allerta riguarda anche il livello dei fiumi.

Feriti a San Marino

A San Marino, oltre a numerose strade chiuse per alberi caduti, si registrano dei feriti. Le raffiche di vento hanno abbatto il tendone del circo di Borgo Maggiore e i titolari sono rimasti feriti.

Pesanti danni a Rimini e Riccione

A Riccione, in via Adamello, un grosso albero è caduto contro un’auto e un palazzo. In via Calatafimi un enorme pino si è sradicato finendo su un’auto e provocando una fuga di gas.. In via Veneto la strada è stata a causa della caduta di una grossa pianta.

A Rimini la situazione è stata analoga, in particolare lungo la statale 16: un albero è caduto in prossità dell’aeroporto.

Sulle colline della Romagna, a causa delle precipitazioni, il fiume Montone a Rocca San Casciano, nel Forlivese, ha superato la soglia rossa.