Raffiche di vento a San Marino: crolla il tendone del circo, feriti i titolari

Almeno venti interventi della Polizia civile nella notte a San Marino a causa delle forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di numerose piante. Alberi sono infatti stati abbattuti dal vento ben oltre i cento chilometri orari tra Cailungo, il parcheggio 3, Serravalle, via Elisabetta da Montefeltro. La Gendarmeria ha chiuso temporaneamente la Strada Sottomontana per gli alberi caduti. Chiuse per alcune ore anche via Ranco e in Strada del Marano.

Grande paura al Circo di Borgo Maggiore. Dove il forte vento ha abbattuto il tendone provocando il ferimento dei gestori.