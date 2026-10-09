Rimini, tragico incidente sull’Adriatica: chi era il motociclista che ha perso la vita

Tragico incidente in moto sulla statale Adriatica a Rimini. Nella notte tra giovedì e venerdì ha perso la vita il 48enne Fabio Di Donato. Originario di Cernusco sul Naviglio, viveva da alcuni anni a Rimini ed era titolare della Ecoener, azienda nel settore di infissi e serramenti con sede a Bellaria Igea Marina. Grandissimo appassionato di moto, lascia la compagna e un figlio.

Verso le 23 di giovedì 8 ottobre, a bordo della sua Ducati percorreva la statale con direzione Ancona-Ravenna quando all’altezza della rotonda Valentini ha urtato il cordolo dello spartitraffico alla sua sinistra. Probabilmente a causa della velocità sostenuta si è poi schiantato contro la segnaletica verticale della rotonda, procurandosi ferite fatali con un impatto violentissimo. Il corpo del 48enne è stato sbalzato nell’area interna della rotonda, mentre la moto la attraversava completamente terminando la sua corsa sul guard rail. Niente da fare purtroppo per il motociclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale.