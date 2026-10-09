Rimini, incidente mortale: perde la vita in moto sulla rotatoria dell’Adriatica VIDEO

Rimini
  • 09 ottobre 2026
Foto e video Migliorini
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Rimini, incidente mortale: perde la vita in moto sulla rotatoria dell’Adriatica VIDEO
Rimini, incidente mortale: perde la vita in moto sulla rotatoria dell’Adriatica VIDEO
Rimini, incidente mortale: perde la vita in moto sulla rotatoria dell’Adriatica VIDEO

Tragico incidente mortale, perde la vita in moto sull’Adriatica a Rimini. Verso le 23 di giovedì 8 ottobre, un motociclista a bordo della sua Ducati percorreva la statale con direzione Ancona-Ravenna quando all’altezza della rotonda Valentini ha urtato il cordolo dello spartitraffico alla sua sinistra.

Probabilmente a causa della velocità sostenuta si è poi schiantato contro la segnaletica verticale della rotonda, procurandosi ferite fatali con un impatto violentissimo. Il corpo del motociclista è stato sbalzato nell’area interna della rotonda, mentre la moto la attraversava completamente terminando la sua corsa sul guard rail. Niente da fare purtroppo per il motociclista. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Stradale.

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