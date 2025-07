Rimini, tragico incidente mortale: perde la vita in sella allo scooter - VIDEO GALLERY

Teatro dell’incidente il km 2+500 della via Emilia, un tratto già teatro di un grave incidente qualche settimana fa. Dai primi riscontri, pare che la Opel Corsa che procedeva da Rimini in direzione Santarcangelo abbia invaso la carreggiata opposta, in un tratto in cui la Ss 9 è a 4 corsie, scontrandosi con lo scooter guidato dal 54enne con a bordo anche una donna. Purtroppo per il conducente dello scooter non c’è stato nulla da fare: la donna in sella alle sue spalle e l’uomo alla guida della Opel sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.