Rimini, incidente sulla via Emilia, grave una ragazza VIDEO GALLERY

Un grave incidente stradale a Rimini sulla via Emilia verso le 22.30. Una Audi Coupè procedeva in direzione Santarcangelo all’altezza della Fiera, quando per cause in via di accertamento della Polizia Stradale ha perso il controllo uscendo di strada sulla destra, impattando contro il terrapieno alla base del pilone dello svincolo sopraelevato. A bordo tre ragazze e una di loro è stata trasportata in gravi condizioni in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. Ferite lievi per le altre due. La via Emilia è stata chiusa per soccorsi e rilievi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118. .