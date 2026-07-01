Rimini, tragico incidente in monopattino: addio a noto albergatore

Ha avuto un epilogo tragico l’incidente di lunedì sera a Rimini. Non ce l’ha fatta Marco Galvani, l’albergatore 63enne riminese rimasto vittima di un grave incidente stradale sull’Adriatica, mentre era alla guida del suo monopattino. Troppo serie le ferite riportate nello schianto, il cuore dell’uomo (così come le speranze dei familiari) ha smesso di battere nel pomeriggio di oggi all’ospedale Bufalini di Cesena dove era ricoverato in condizioni disperate. Titolare dell’hotel Cortina a Marina Centro, lascia la sorella che gestisce un albergo vicino al suo.