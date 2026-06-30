Rimini, centrato da un furgone in un tratto buio dell’Adriatica mentre viaggia in monopattino: grave 63enne

Travolto da un furgone mentre transitava in monopattino sull’Adriatica a Rimini. Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena un uomo di 63 anni, colpito dallo specchietto di un furgone sulla statale Adriatica. Il sinistro verso le 22.30 di lunedì 29 giugno sul ponte sul Marecchia, di fronte all’Obi. Il 63enne transitava in direzione nord, quando è stato colpito dallo specchietto del mezzo che viaggiava anch’esso in direzione Ravenna. Il conducente del furgone si è fermato e ha trovato il malcapitato a terra ai bordi della strada, in un tratto poco illuminato. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti con ambulanza e auto medicalizzata e trasportato a Cesena con il codice di massima urgenza.