Rimini, tragico incidente di Sant’Ermete, chi era la ragazza 18enne che ha perso la vita

Si chiamava Martina Gnoli la 18enne deceduta questa mattina nel tragico incidente lungo la via Marecchiese all’altezza di Sant’Ermete. Residente proprio nella medesima frazione, la giovanissima stava andando a scuola a bordo del suo scooter insieme a un’amica, quando ha impattato contro l’auto che svoltava a sinistra, condotta da una 46enne del posto. Martina, figlia del titolare di Gnoli costruzioni, si stava dirigendo verso l’istituto tecnico Belluzzi, dove frequentava l’ultimo anno.

Il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti ha espresso il cordoglio di tutta la comunità in un post sui social: “Una tragedia ha colpito al cuore la nostra comunità: questa mattina, in un incidente stradale a pochi metri da casa, ha perso la vita una giovane ragazza di Sant’Ermete. E’ stato un risveglio terribile e voglio stringermi attorno alla famiglia e a tutte le persone care, cercare di far sentire loro la mia vicinanza, dell’Amministrazione comunale, e di tutta la città di Santarcangelo in un momento così drammatico”.